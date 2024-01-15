Бородина раскрыла, в какую страну не поехала бы отдыхать

Телеведущая Ксения Бородина призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что у нее никогда не было желания посещать Израиль.

Таким образом Бородина ответила на вопрос, в какую страна она бы ни при каких обстоятельствах не поехала отдыхать. Телеведущая объяснила, что ее никогда не тянуло в Израиль. Она также вряд ли бы отправилась на Кубу.

«Тоже не тянет. Аргентина мне не понравилась. Я так поняла, что континент Южной Америки не мое», — заявила звезда.

Бородина часто путешествует одна или с дочерями по городам России и за границу. Однако некоторые пользователи социальных сетях обвиняют ее «непатриотичности», так как телеведущая якобы чаще ездит в Дубай и на другие зарубежные курорты.

В сентябре 2023 года один из пользователей спросил Бородину, почему та ездит на отдых в Турцию и Дубай, а не в Сочи и Крым, если она патриотка своей страны. Телеведущая предложила собеседнику завести тетрадь, в котором тот будет вести подсчеты, куда она летала.

Бородина отметила, что не забывает про «Россию-матушку», однако хейтерам такая информация неинтересна.

Ранее Бородина назвала Волочкову глубоко больной на фоне скандала.