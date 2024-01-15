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Участница «Фабрики звезд» родила в туалете в московском кафе

Участница «Фабрики звезд» Арина Рыженкова родила в московском кафе

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Первый канал

Певица Арина Рыженкова родила в московском кафе. Об этом сообщает ИА Регнум со ссылкой на свои источники.

По данным издания, Рыженкова родила 3 января в женском туалете московской кофейни. Ее заметили выходящей из уборной с закутанным в свою одежду ребенком.

После этого сотрудники заведения вызвали полицию и скорую помощь. Медики пытались забрать малыша у артистки, но та его не отдавала. Позже врачам удалось уговорить девушку и осмотреть ее с новорожденным.

Рыженкову доставили в роддом ГКБ им. Юдина. Оттуда певицу направили на беседу с психотерапевтом.

«Спустя полторы недели после случившегося Арина попала в инфекционную больницу Москвы с коронавирусом. У женщины легкая форма заболевания, но врачи все равно приняли решения госпитализировать ее», — сообщили источники издания.

Арина Рыженкова приняла участие в шестом сезоне шоу «Фабрика звезд» в 2005 году. Она была первой, кто покинул проект. Девушка ведет закрытый образ жизни. Как отмечает издание, артистка не общается коллегами по сцене.

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