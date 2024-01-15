Гуф обвинил сестру в воровстве его гонораров

Рэпер Алексей Долматов (Гуф) обвинил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) свою сестру Ольгу в воровстве его концертных гонораров.

Долматов заявил, что сестра своровала часть гонораров за его выступления, когда была его концертным менеджером. По его словам, Ольга забрала около трех миллионов рублей.

«Видимо, не зря, когда я прилетал в Москву на презентацию, сестренка вместе с Лилуной (Айзой-Лилуной Ай — бывшая жена Гуфа. — «Газета.Ru») отправили меня в Сибирь в ребу месяцев на шесть. Чтобы я был должен неустойку за все концерты. Деньги, деньги, деньги», — написал артист.

В своем Telegram-канале Ольга Долматова призналась, что не хочет реагировать на обвинения брата. Она уверила, что за все «отчиталась». По словам девушки, за ней нет никаких погрешностей в работе и в финансах.

12 декабря 2023 года сестра Гуфа сообщила, что больше не ведет дела рэпера. Она уточнила, что дальнейшее их сотрудничество остается под вопросом. 17 декабря Долматов присоединился к прямому эфиру сестры и поругался с родственницей.

Ранее Айза ответила Гуфу после критики воспитания их общего сына.