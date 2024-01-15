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Бывший директор Джигурды рассказала, кто мог слить видео с Волочковой

Продюсер Саврасова-Абрамова: Джигурда сам слил скандальное видео с Волочковой

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Светлана Шевченко/РИА Новости

Бывший директор Никиты Джигурды Антонина Саврасова-Абрамова заявила, что актер мог сам слить скандальное видео с балериной Волочковой.

«Никита всегда говорит, что все, что он делает, он делает правильно. Наверное, он считает, что сделал это правильно. Главное, что он на экране, о нем опять заговорили, вспомнили. Конечно, он сам слил в Сеть это видео, 100%», — рассказала экс-директор Джигурды.

Сам Джигурда отрицает свое возможное причастие к публикации скандального ролика.

14 января в сети появилось видео, на котором Волочкова танцует вместе с Джигурдой под песню Успенской «Гитара». В танце актер встал на колени, резко сдернул с балерины штаны, приник к низу ее живота, а после взял Волочкову за грудь.

После этого Волочкова заявила, что Джигурда заранее подготовил эту провокацию, и она больше никогда не сможет «назвать его другом». Балерина добавила, что расстроилась из-за предательства, которого не ожидала. Артистка уверена, что за этот поступок должен извиняться Джигурда, поскольку он «устроил хайп вокруг ее имени».

Ранее Бородина назвала Волочкову глубоко больной на фоне скандала.

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