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Супруга Игоря Николаева ответила на слухи о разводе с композитором

Певица Проскурякова опровергла слухи о разводе с Игорем Николаевым

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Жена Игоря Николаева Юлия Проскурякова ответила на слухи о разводе с композитором и исполнителем. На комментарий в ее Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) обратило внимание издание «Аргументы и факты».

Проскурякова опубликовала на своей странице видеоролик, на котором семья в компании друзей отмечает Новый год в загородном доме.

Подписчики заметили, что в гостиной над фортепиано не висит семейный портрет пары — его заменила другая картина. По словам ответившей фанатам Проскуряковой, семейный портрет всегда висел в московской квартире, а не в загородном доме.

«Семейная картина — в квартире! Так и висит», — написала певица.

Накануне актриса Натали Портман объявила о переезде в другую страну вместе с детьми на фоне слухов о разводе с Бенжаменом Мильпье.

В разговоре с журналистами актриса сообщила, что сейчас живет в Париже с двумя детьми.

Ранее певица Мари Краймбрери рассказала о пережитой депрессии.

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