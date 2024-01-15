Назначены слушания по иску РАО к Киркорову на два миллиона рублей

Арбитражный суд Москвы назначил на 20 февраля предварительные слушания по иску Российского авторского общества (РАО), которое требует взыскать два миллиона рублей с певца Филиппа Киркорова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опубликованное определение суда.

Иск, говорится в судебном акте, заявлен «о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав авторов музыкальных произведений».

В РАО рассказывали, что Киркоров не выплатил гонорар авторам песен, исполненных им в Кремлевском Дворце в апреле 2022 года.

Иск предъявлен в защиту авторских прав Александра Брашовеана и Егора Булаткина («Цвет настроения черный»), Дмитрия Маликова и Лилии Виноградовой («Еще, еще»), Андрея Алексина («Просто подари»), Татьяны Залужной («Полетели»), Ирины Дубцовой («Иллюзия», «Химия»), Олега Газманова («Единственная моя»), Раймонда Паулса и Ильи Резника («Радуйся») и других.

Сам Киркоров иск пока не комментировал.

Накануне Киркоров перевел белгородскому фонду «Синяя птица», который занимается помощью детям с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями, 5 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что Киркоров выложил новый трек после скандала с вечеринкой.