Исполнительница хита «Америка-разлучница» объяснила, почему не скопила состояния

Исполнительница хитов «Америка-разлучница» и «Белый вальс» Ирина Шведова объяснила, почему не скопила состояния несмотря на свою популярность в 1990-е. Ее цитирует 5-tv.ru.

По словам Шведовой, она быстро потратила заработанные деньги.

«Раздала кому-то на учебу, кому-то еще на что. Вот пока я зарабатывала много, ничего не складывала в кубышку, в чулок», — призналась Шведова.

Певица отметила, что предпочитает жить сегодняшним днем.

«Никаких дач, машин», — уточнила она.

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