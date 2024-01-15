Исполнительница хита «Америка-разлучница» объяснила, почему не скопила состояния

Исполнительница хитов «Америка-разлучница» и «Белый вальс» Ирина Шведова объяснила, почему не скопила состояния несмотря на свою популярность в 1990-е. Ее цитирует 5-tv.ru.
По словам Шведовой, она быстро потратила заработанные деньги.
«Раздала кому-то на учебу, кому-то еще на что. Вот пока я зарабатывала много, ничего не складывала в кубышку, в чулок», — призналась Шведова.
Певица отметила, что предпочитает жить сегодняшним днем.
«Никаких дач, машин», — уточнила она.
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