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Исполнительница хита «Америка-разлучница» объяснила, почему не скопила состояния

Певица Ирина Шведова призналась, что потратила все заработанные деньги

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Сергей Пятаков/РИА Новости

Исполнительница хитов «Америка-разлучница» и «Белый вальс» Ирина Шведова объяснила, почему не скопила состояния несмотря на свою популярность в 1990-е. Ее цитирует 5-tv.ru.

По словам Шведовой, она быстро потратила заработанные деньги.

«Раздала кому-то на учебу, кому-то еще на что. Вот пока я зарабатывала много, ничего не складывала в кубышку, в чулок», — призналась Шведова.

Певица отметила, что предпочитает жить сегодняшним днем.

«Никаких дач, машин», — уточнила она.

Накануне композитор Андрей Литягин — основатель, бессменный руководитель и продюсер группы «Мираж», — в интервью «Газете.Ru» рассказал о секретах успеха коллектива, заработках в 1980-е, причинах частых смен солисток и суде с Маргаритой Суханкиной за авторские права на песни.

Ранее рэпер похвастал преступлениями в песне и получил два пожизненных срока.

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