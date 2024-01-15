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Церемония прощания с Юрием Соломиным проходит в Малом театре

В Малом театре проходит церемония прощания с Юрием Соломиным

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Илья Питалев/РИА Новости

Церемония прощания с актером Юрием Соломиным проходит в Государственном академическом Малом театре в Москве, которым он руководил 35 лет. Об этом сообщает ТАСС.

Перед началом церемонии у театра собралось более 100 человек, отмечает агентство.

На сцене установлен гроб, в зале играет негромкая музыка, на экране показывают фотографии актера.

После церемонии Соломина, который умер 11 января в возрасте 88 лет, похоронят на Троекуровском кладбище.

12 января сообщалось, что поклонники Соломина принесли в Малый театр цветы, чтобы почтить память актера.

Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите. Он исполнил роли почти в 60 картинах, самые известные из которых «Адъютант его превосходительства», «ТАСС уполномочен заявить», «Хождение по мукам». В 1990-1991 годах актер и режиссер был министром культуры РСФСР. Актера не стало 11 января 2024 года после долгой болезни. Ему было 88 лет.

Ранее умер актер «Санта-Барбары», женившийся на фанатке из России.

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