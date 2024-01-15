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Экс-солистка «Миража» отменила концерт в Кемерово

В Кемерово отменили концерт Маргариты Суханкиной

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Экс-солистка музыкальной группы «Мираж» Маргарита Суханкина отменила концерт в Кемерово. Об этом пишет местное издание Vse42.ru.

Выступление должно было состояться 12 марта 2023 года в кемеровской филармонии. Причины отмены концерта неизвестны.

Зрители, уже купившие билеты, смогут вернуть за них деньги — платеж будет возвращен на банковскую карту автоматически, а если билет был куплен в кассе филармонии, для возврата денег можно обратиться туда.

Накануне концерты шоумена Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) были отменены в Таиланде. Юморист должен был выступить 24 января в Паттайе и 25 января в Пхукете. Руководство гостиниц, на площадках которых должен был выступать российский юморист, отказалось от сотрудничества с ним.

«В Таиланде местные власти весьма жестко реагируют, если артисты допускают политические высказывания со сцены», — объяснил причину отмены концертов источник.

Ранее певица Полина Гагарина рассказала о своем вспыльчивом характере.

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