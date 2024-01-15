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SHAMAN лично поздравил с Новым годом мальчика, танцевавшего на его концерте в Иркутске

SHAMAN подарил новогодний подарок мальчику, танцевавшему на его концерте в Иркутске

В декабре прошлого года в сети завирусилось видео, на котором маленький мальчик танцует на концерте певца SHAMAN в Иркутске под песню «Я русский». Руководитель пресс-службы артиста Антон Коробков-Землянский рассказал «Газете.Ru», что в канун Старого Нового года SHAMAN позвонил ребенку по видеосвязи, поздравил с прошедшими праздниками и подарил ему новогодний подарок.

«Ярослав отправил ему подарок, который парень получил в Старый Новый год, и позвонил ребенку, чтобы поздравить лично», — сказал он.

На записи видеозвонка видно, что певец подарил мальчику брелок, свою фотографию с автографом, а также толстовку, кепку и шоппер с надписью «Я русский». Кроме того, SHAMAN пожелал мальчику и его семье «всего наилучшего, здоровья и счастья». В разговоре с артистом ребенок отметил, что ему «очень понравились» подарки.

Видео, на котором маленький мальчик активно танцует под песню «Я русский» на концерте исполнителя SHAMAN в Иркутске, опубликовал спикер Заксобрания Иркутской области Александр Ведерников 6 декабря 2023 года. На видеозаписи также было видно, как чиновник похвалил ребенка за танец, погладив по голове.

Тетя ребенка рассказывала «Газете.Ru», что он «просто обожает» SHAMAN и поет его песни после каждого пробуждения. В свою очередь, мать мальчика отмечала, что во время самого концерта исполнитель передал ребенку через охрану фотографию с автографом и футболку, однако тот все равно расстроился, что SHAMAN лично не обратил на него внимания.

Ранее сын Плющенко спел песню SHAMAN «Я русский».

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