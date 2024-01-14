«Жалею теперь»: актер Сысоев рассказал, как не успел встретиться в последний раз с каскадером Захаренковым

Российский актер и каскадер Юрий Сысоев в беседе с «Газетой.Ru» назвал надежным человеком и хорошим профессионалом скончавшегося каскадера Александра Захаренкова. По словам Сысоева, Захаренков последние годы жил в Старом Крыму. Актер добавил, что год назад был там и теперь жалеет, что не смог встретиться с другом.

«Мы с ним дружили. Сколько он был в кино, столько я его знал. Надежный, классный парень, хороший каскадер, хороший актер. Горько, обидно, жалко, досадно. Я не знаю, что стало причиной. Раньше-то он в Москве был какое-то время, потом в Старый Крым переехал домой, в последнее время там был, а тут самолеты отменили — не налетаешься, не наездишься. В Крым приедешь, на съемках увидишься. Я в прошлом году там был рядом, хотел заехать в Старый Крым, думал «потом-потом». Теперь очень жалею, что не заехал к нему», — сказал он.

Информация о смерти 38-летнего актера и каскадера Александра Захаренкова появилась в его профиле на агрегаторе «Кино-театр.ру». Отмечается, что он скончался 12 января, причины смерти не уточняются.

Захаренков снялся более чем в 20 фильмах и сериалах, среди которых «Боец. Рождение легенды», «Котовский», «СОБР», «Господа офицеры: Спасти императора», «Псевдоним: Албанец». Он также принял участие в таких известных фильмах, как «Балканский рубеж» и «Тайна печати дракона». В последней картине он делил съемочную площадку с Арнольдом Шварценеггером и Джеки Чаном.

Ранее ушел из жизни художественный руководитель столичного Малого театра Юрий Соломин.