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Наталья Рудова рассказала, кого бы сыграла в «Слове пацана»

Актриса Рудова заявила, что в сериале «Слово пацана» интересны только мужчины

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Актриса Наталья Рудова призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что была бы не против сняться в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Рудова отметила, что сыграла бы в проекте «пацана». Она заявила, что в российском кинематографе «основные ставки» идут на мужские роли, и этот сериал не стал исключением. По ее мнению, самые интересные герои в картине — мужчины.

Рудова уточнила, что смотрела только одну серию, и то не до конца. Артистке стало «все понятно» с первого эпизода. Она объяснила, что не продолжила смотреть сериал, так как не любит ленты «без надежды и доброго финала».

«Но проект, конечно, с точки зрения кино очень хороший», — поделилась звезда.

Премьера первой серии сериала «Слово пацана» состоялась 8 ноября, а заключительный эпизод вышел 21 декабря. В конце 2023 года режиссер Жора Крыжовников намекнул, что шоураннеры проекта обсуждают второй сезон.

Сценарист «Слова пацана» Андрей Золотарев отмечал, что понимал вероятный успех картины, однако не ожидал, что масштабы будут настолько большими.

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