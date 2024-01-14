Полина Гагарина рассказала о своем вспыльчивом характере

Певица Полина Гагарина рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что имеет тяжелый характер.

Гагарина заявила, что далеко не всем нравится. По словам артистки, она многих раздражает.

«Я Овен в самом ярком проявлении этого знака. Я очень вспыльчива, это происходит в секунду! Но хуже, когда я молчу!» — отметила певица.

Полина Гагарина была замужем дважды. В браке с актером Петром Кисловым певица в 2007 году родила сына Андрея. В 2010 году брак распался. В 2014 году Гагарина вышла замуж за фотографа Дмитрия Исхакова, а в 2017-м родила от него дочь Мию. В декабре 2020 года они развелись. Фотограф продолжает принимать активное участие в жизни их общего ребенка.

Осенью 2023 года Гагарина начала отношения с танцором из своего коллектива Станиславом Миковым. Гагарина и Миков впервые вышли в свет вместе на 125-м юбилее МХТ им. Чехова.

В ноябре Ксения Собчак опубликовала видео с показа бренда Yana Dress, на котором Гагарина предстала с Миковым. Артисты позировали фотографам и улыбались. Собчак отметила, что звезда с большой нежностью относится к новому возлюбленному.

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