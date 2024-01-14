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Резник осудил не поздравившую с 88-летием композитора Паулса Лайму Вайкуле

Поэт Резник заявил, что выходки Вайкуле останутся на ее совести

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Руслан Кривобок/РИА «Новости»

Поэт Илья Резник осудил певицу Лайму Вайкуле, которая не поздравила композитора Раймонда Паулса с 88-летием. Его слова передает mk.ru.

«Хотя могла бы и приехать: они же живут рядышком. Но я этому уже не удивляюсь: пусть эти подлые выходки останутся на ее совести. К сожалению, Вайкуле оказалась «Фомой, не помнящей родства». Бог ей судья, как и всем этим так называемым бывшим звездам. Они уже в прошлом», — заявил он.

До этого Резник, создававший в тандеме с композитором Раймондом Паулсом хиты для певицы Лаймы Вайкуле, заявил, что они «создали» певицу назло Алле Пугачевой, когда ненадолго поссорились с последней.

«Мы вытащили Вайкуле из кабака, создали ей репертуар, вывели на сцену. Я отвез ее на конкурс в Братиславу с нашей песней «Вернисаж». Мы получили «Золотую лиру». Она долгое время называла меня своим продюсером, таскавшим ее на радиостанции и телеканалы. И после этого она говорит гадости человеку, которому обязана всей своей творческой жизнью», — советовал поэт.

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