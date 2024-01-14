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Режиссер Вера Соколова заявила, что Сами Насери не снимался в России с 2019 года

Режиссер Вера Соколова опровергла данные о том, что Сами Насери живет в России

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Личный архив Веры Соколовой

Режиссер Вера Соколова, снявшая в 2019 году фильм «Ушедшие в туман» с участием французского актера Сами Насери, опровергла «Газете.Ru» данные о том, что он уже год живет в Москве и работает над сериалом. Ранее об этом сообщил «Пятый канал». Соколова уточнила, что у Насери были планы снять в России фильм по сценарию его брата, однако он не нашел спонсоров и сейчас работает в Европе.

«Действительно, у Сами Насери были планы снять фильм по сценарию его брата Биби. Сценарий я читала, он достаточно интересный. Однако на тот момент Сами не смог найти финансирование для своего проекта. После съемок в «Ушедших в туман», насколько мне известно, больше у нас в стране Сами не снимался в фильмах или сериалах. Сейчас Сами работает на европейских киностудиях. Возможно, над проектом по сценарию Биби», — сказала она.

Соколова не знает, планирует ли Насери получать российское гражданство. По словам режиссера, Насери очень любит Россию и «некоторое время назад» приезжал.

«У нас с Сами Насери прекрасные, дружеские отношения, он превосходный актер, настоящая звезда — талантливый, образованный, скромный и очень хорошо воспитанный, галантный джентельмен. На съемочной площадке «Ушедших в туман» он очаровал всех наших дам своими светскими манерами. Нашу страну он любит, некоторое время назад приезжал к нам. Не знаю, планирует ли он получить российское гражданство, но то, что он друг России и очень любит наших зрителей — это факт!» — добавила она.

13 января «Пятый канал» сообщил о том, что звезда фильмов «Такси» Сами Насери после съемок в 2019 году в фильме «Ушедшие в туман» режиссера Веры Соколовой остался в Москве и теперь вместе с братом Биби снимается в рекламных и кинопроектах, а также в течение года работает над созданием сериала о жизни заключенных. По данным канала, артист не против получить российское гражданство.

Актер наиболее известен по главной роли Даниэля в фильме «Такси» и его продолжениях. Из-за проблем с законом в карьере Насери были частые паузы. Его наказывали штрафами и короткими тюремными сроками за побои, оскорбления полицейских и вождение в нетрезвом виде. В 2007 году за покушение на охранника клуба Насери приговорили к девяти месяцам лишения свободы (шесть из них — условные). В 2018-м актер подрался в одном из баров Москвы.

Ранее Сами Насери снялся в узбекской рекламе на китайской машине.

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