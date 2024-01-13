Игорь Николаев похудел и вернулся на сцену после операции

Певец Игорь Николаев выступил на фестивале ZHARA в Дубае после перенесенной операции на сердце. Об этом пишет kp.ru.

По данным СМИ, артист заметно похудел на фоне проблем со здоровьем, но выступление провел профессионально: Николаев исполнил свои хиты и сумел завести зал — ему подпевали и россияне, и иностранцы.

15 сентября Telegram-канал 112 сообщил, что Николаева экстренно госпитализировали. В тот же день Telegram-канал Mash заявил, что композитор был переведен в реанимацию. По данным издания, у народного артиста РФ якобы обнаружили следы перенесенного обширного инфаркта.

19 сентября звезде провели операцию на сердце — коронарное шунтирование, — а 20 сентября перевели в стационар. 22 сентября сообщалось, что Николаев поправляется после операции и занимается гимнастикой и ЛФК.

Первое выступление Николаева после госпитализации прошло 25 октября. 24 октября артист опубликовал в социальных сетях фотографию с застолья, на которой впервые предстал после госпитализации.

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