Милош Бикович сыграет в новом сезоне сериала «Белый лотос»

Сербский актер с российским гражданством Милош Бикович сыграет в третьем сезоне сериала телеканала HBO «Белый лотос». Об этом сообщает Variety.

Съемки «Белого лотоса» стартуют в феврале на Самуи, Пхукете и в Бангкоке (Таиланд). Детали сюжета нового сезона не раскрываются, и кого сыграет звезда «Холопа», неизвестно.

Героями нового сезона станут новые гости курорта «Белый лотос». В сериале также снимутся Лесли Бибб, Джейсон Айзекс, Мишель Монахан, Паркер Поузи и Наташа Ротвелл.

«Белый лотос» изначально задумывался как мини-сериал — его первый сезон был посвящен похождениям гостей и сотрудников отеля вымышленной сети «Белый лотос» на Гавайях. Впоследствии шоу было решено продолжить в формате антологии: действие второго сезона разворачивалось в отеле «Белый лотос» на Сицилии. Единственными актерами, которые снялись в обоих сезонах, стали Дженнифер Кулидж и Джон Гриз.

Третий сезон сериала «Белый лотос» был отложен из-за забастовки Гильдии сценаристов Голливуда.

Ранее Джулия Робертс рассказала о своем табу в кино.