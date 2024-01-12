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Преследовавший Ариану Гранде с ножом сталкер признал вину

Преследователь Арианы Гранде отправится в тюрьму почти на четыре года

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Eduardo Munoz/Reuters

Сталкер по имени Аарон Зебулун Израиль Браун, с 2021 года преследовавший певицу Ариану Гранде, признал вину в суде Санта-Барбары (Калифорния, США). Об этом сообщает TMZ.

Браун признал себя виновным в преследованиях, взломе, угрозах актрисе и певице. В мае Браун отправится в тюрьму на три года и восемь месяцев.

Ему также запретят любым образом общаться с Гранде в течение десяти лет.

Известно, что с февраля по сентябрь 2021 года Браун врывался в особняк Гранде в Лос-Анджелесе около ста раз, однажды он пришел в ее дом с ножом и угрожал охранникам певицы и ей самой.

Несмотря на выписанный ордер, на пять лет запретивший мужчине приближаться к Гранде, в июне 2022 года он ворвался в дом артистки в Монтесито (Калифорния, США), перерезал провода сигнализации и телефонной связи. Когда полиция прибыла в дом, он прятался в одном из подсобных помещений. Арианы Гранде в это время дома не было.

Накануне актриса Елена Захарова в интервью aif.ru рассказала, как одержимый поклонник начал преследовать ее из-за любви.

Ранее Джулия Робертс рассказала о своем табу в кино.

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