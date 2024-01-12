Иван Янковский примерил форму тюремщика на кадрах из сериала «Аутсорс»

Начались съемки драматического сериала «Аутсорс» режиссера Душана Глигорова — оригинального проекта онлайн-кинотеатра Okko и продюсерской компании «Среда». Об этом сообщила пресс-служба сервиса.

Действие сериала разворачивается в середине 1990-х. Иван Янковский здесь примерит форму тюремщика Кости, которому в тюрьме специального назначения предстоит приводить в исполнение приговоры о высшей мере наказания.

Однако герой Янковский решает передать наказание «на аутсорс» родственникам людей, пострадавших от преступников, за большие деньги. Так в его жизни появляются люди, ради денег готовые поступиться любыми принципами.

«Это история о том, что в жизни важно иметь смелость принимать решения и за эти решения брать на себя ответственность. Ведь если ты сам берешь жизнь в свои руки, то твоя жизнь будет наполненной, будет ощущение, что она проходит не зря и что ты стоишь у руля своей жизни», — говорит Глигоров.

Также в сериале сыграют Эльдар Калимулин, Данил Стеклов, Виталий Коваленко, Дмитрий Сумин, Леонид Тележинский, Мила Ершова, Карина Александрова, Даша Котрелева, Дарья Савельева, Елизавета Руфина, Сергей Дьяков, Антон Пахомов, Вадим Сквирский, Сергей Уманов, Евгений Косырев, Василий Бриченко, Дмитрий Сутырин, Ольга Лапшина, Серафима Красникова, Юлия Марченко, Олег Алмазов и другие.

В качестве художника по костюмом над «Аутсорсом» работает Даша Фомина («Слово пацана. Кровь на асфальте», «Эпидемия», «Перевал Дятлова»).

Премьера сериала «Аутсорс» состоится в 2025 году эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Okko.

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