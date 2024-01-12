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«Под лезгинку»: Анастасия Решетова рассказала, как следит за фигурой

Модель Анастасия Решетова призналась, что ходит в спортзал на голодный желудок

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volkonskaya.reshetova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Модель и блогер Анастасия Решетова в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) пошутила, что ходит заниматься в спортзал исключительно под лезгинку.

«У меня большие планы на мою фигуру. Сейчас я тренируюсь минимум три раза в неделю, хожу в зал на голодный желудок и под лезгинку», — написала Решетова.

Несколько дней назад Решетова пожаловалась поклонникам, что набрала вес. По словам модели, она долгое время не могла прийти в форму после родов. В 2022 году экс-возлюбленная рэпера Тимати ограничила себя в питании и начала активно тренироваться в зале. Блогерша призналась, что соблюдает интервальное голодание ради стройной фигуры. Кроме этого, осенью 2023-го Анастасия несколько дней сидела на соках.

В 2014-м Анастасия стала обладательницей титула «1-я Вице-мисс России». Тогда же она познакомилась с рэпером Тимати. В начале 2019-го появились слухи о том, что у пары будет ребенок. Летом того же года модель и музыкант сообщили, что ждут пополнение. 16 октября Анастасия родила рэперу сына Ратмира. В 2020-м пара рассталась после шести лет отношений.

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