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Блогеру Дмитрию Ларину грозит семь лет тюрьмы из-за интервью Собчак

Shot: блогеру Ларину грозит тюрьма и штраф за интервью Собчак

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ЛАРИН/YouTube

Блогеру Дмитрию Ларину (настоящая фамилия Уткин) может грозить до семи лет тюрьмы за антироссийские высказывания в интервью, которое он дал журналистке Ксении Собчак в 2023 году. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

В интервью, уточняет издание, Ларин активно критиковал спецоперацию России на Украине и российские власти, а также оправдывал теракт в отношении Дарьи Дугиной и атаки ВСУ на российские города. По данным Life, после этого в Генпрокуратуру обратился активист Виталий Бородин, требовавший привлечь блогера к ответственности.

Дело направлено в суд, Ларина могут оштрафовать на сумму от 30 до 50 тысяч рублей по административной статье «Публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ».

Вероятно, в ближайшее время дело будет переквалифицировано в уголовное — по статьям «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации» и «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности». Тогда Ларину может грозить до семи лет колонии.

Дмитрий Ларин покинул Россию в 2021 году. Сейчас он проживает на Бали.

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