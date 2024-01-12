Победительница шоу «Ты супер!» вспомнила, как ее били головой об стену в детдоме

Победительница вокального шоу «Ты супер», певица Диана Анкудинова в интервью NEWS.ru на YouTube призналась, что не может вспомнить ничего хорошего о жизни в детском доме.

«Каким запомнила время в детском доме? Это было плохое время. Все, что я помню, — плохие моменты. Например, как меня топили в ванной или били головой о стенку, много странных людей наваливались и буквально лежали на мне. У меня была сломана ключица, порвана губа», — рассказала Анкудинова.

При этом исполнительница отметила, что много раз прорабатывала эту детскую травму, поэтому теперь может вспоминать о тех временах без негативных эмоций. Анкудинова допустила, что с возрастом у человека могут проявляться детские травмы, но в этом нет ничего страшного, если вовремя их прорабатывать.

«Если бы я не знала, что такая жизнь тоже есть, я бы очень быстро поймала звезду с первого миллиона просмотров своих роликов. Общаюсь ли я с биологическими родителями? Нет. И желания увидеться, сесть за стол переговоров тоже нет. Зачем?» — резюмировала певица.

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