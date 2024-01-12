В клипе «Танцев минус» «Город» нашли ЛГБТ*-пропаганду

Таганский районный суд Москвы оштрафовал на миллион рублей принадлежащий «Газпрому» холдинг «Ред Медиа» из-за «пропаганды» ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ) в клипе «Город» группы «Танцы Минус». Об этом говорится в постановлении суда, имеющемся в распоряжении «Газеты.Ru».

«При анализе фрагмента музыкального клипа «Танцы минус — Город», содержащего сцену поцелуя двух лиц, представленных как лица одного биологического пола (женского), учитывалась классификация поцелуев, одна из которых подразделяет их на социальные и чувственные, последние различаются в зависимости от видов чувств, которые стоят за знаками-поцелуями (поцелуи ласки, поцелуи нежности, поцелуи уважения и поцелуи любви).

Таким образом, музыкальный клип «Танцы минус — Город» содержит информацию (визуальную), отвечающую признакам демонстрации нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений», — говорится в постановлении.

Адвокат «Ред Медиа» по фамилии Качков в суде сообщил, что компания не признала вину. По его словам, клип «Город» не содержит сцен сексуальных отношений между представителями одного пола (женского), а пропагандирует любовь к России и ее городам — Санкт-Петербургу и Москве. По его словам, героини-девушки, взаимодействие которых демонстрируется в клипе, олицетворяют красоту и заманчивость большого города, радуются белым ночам, хорошей погоде и главному герою клипа — исполнителю Вячеславу Петкуну.

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