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ТНТ ответил на претензии Разина из-за песен «Ласкового мая» в фильме

ТНТ назвал неоправданными претензии Разина к Лазареву из-за песни Шатунова

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Evguenii Matveev/Global Look Press

Телеканал ТНТ назвал неоправданными слова Андрея Разина, обвинившего Сергея Лазарева в воровстве из-за исполнения певцом композиции «Седая ночь» в фильме «Иван Васильевич меняет все!». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе канала.

«Для использования песни «Седая ночь» разрешение Андрея Разина не требуется, и его нападки на артиста Сергея Лазарева — это претензии юридически не подготовленного человека. Телеканал ТНТ приобрел права на переработку этой песни в исполнении Сергея Лазарева в фильме «Иван Васильевич меняет все!», исходя из актуальной информации о правообладателях, песня исполняется абсолютно законно», — заявили представители ТНТ.

Певец Сергей Лазарев исполнил кавер на песню Юрия Шатунова в рамках новогодней комедии «Иван Васильевич меняет все», чья премьера состоялась 31 декабря 2023 года. Он исполнил композицию в фильме на французском языке.

Затем продюсер Андрей Разин обвинил Сергея Лазарева и Рому Жукова в воровстве за исполнение песен коллектива. Он заявил, что артисты пытаются украсть творчество группы, назвав их коршунами и шакалами.

В ноябре 2022 году Пятый кассационный суд общей юрисдикции в Пятигорске оставил в силе решение присвоить авторские права на песни группы «Ласковый май» Юрию Шатунову — теперь права на композиции коллектива отойдут семье певца. Разин все еще пытается обжаловать решение в Верховном суде РФ.

Ранее продюсер Кобылянский в шутку посоветовал Киркорову дать голый тур по Европе.

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