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Разин признался, что ушел от первой жены во время ее беременности

Продюсер Андрей Разин подтвердил, что бросил гражданскую жену беременной

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Антон Круглов/РИА Новости

Продюсер коллектива «Ласковый май» Андрей Разин удовлетворил любопытство свои подписчиков в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), подтвердив свой уход от первой гражданской супруги во время ее беременности.

«Да, действительно все, что было показано в художественным фильме «Ласковый май» 2008 года, правда. <...> Это действительно был мой первый гражданский брак, но от него родился ребенок. И я уехал в 1984 году, в декабре месяце, когда Ирина уже была беременна, потом родился сын Илья», — заявил мужчина.

Разин добавил, что сейчас его первая гражданская жена живет в Нижнем Новгороде, а 40-летней сын — в Петербурге.

6 января сообщалось, что Разин обвинил Сергея Лазарева и Рому Жукова в воровстве за исполнение песен коллектива «Ласковый май». Продюсер назвал артистов коршунами и шакалами.

В ноябре 2022 году Пятый кассационный суд общей юрисдикции в Пятигорске оставил в силе решение присвоить авторские права на песни группы «Ласковый май» Юрию Шатунову — теперь права на композиции коллектива отойдут семье певца. Разин все еще пытается обжаловать решение в Верховном суде РФ.

В декабре 2023-го Разин обратился в прокуратуру города Москвы, потребовав привлечь вдову Юрия Шатунова Светлану, директора певца Аркадия Кудряшева и Лидию Григорян к уголовной ответственности.

Ранее сообщалось, что племянница Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) Алина стала певицей.

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