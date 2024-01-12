Ольга Бузова рассказала, что идет на поправку после болезни

Певица Ольга Бузова опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) ряд сторис со своей командировки в Минске, в одной из публикаций певица призналась, что идет на поправку после болезни.

«Первый раз ем за двое суток. Есть аппетит», — призналась исполнительница.

Однако в следующей публикации артистка поделилась своим снимком в пижаме с фразой: «Температура уйди».

До этого Бузова показывала, как лежит дома с катетером в руке после выступления в Серпухове на морозе. Она призналась, что у нее есть обязательства и планы, которые нельзя перенести, поэтому она продолжает работать во время болезни со сбитой температурой.

11 января певица опубликовала видео из аэропорта, в котором призналась, что ее «уже тошнит от чая». Затем исполнительница опубликовала ролики со съемок в Белоруссии. После этого Бузова заявила, что «еле доползла до номера» и понадеялась, что сон окончательно поставит ее на ноги.

9 января Ольга Бузова дала концерт на тридцатиградусном морозе в Серпухове. Позже Бузова рассказала, что из-за выступления заболела.

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