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«Еще бы не плакать»: Никоненко об извинениях Лолиты и Киркорова

Актер Сергей Никоненко признался, что не верит извинениям Лолиты и Киркорова

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Актер Сергей Никоненко в беседе с mk.ru подчеркнул, что не верит извинениям музыкантов Лолиты и Филиппа Киркорова после скандальной вечеринки Насти Ивлеевой в столичном клубе.

«Не верю я им — ни одному слову. Помните, Станиславский говорил? «Не верю!» Это очень точные слова! Я рад, что у нас есть другие люди, которые думают также, как и я. Конечно, она плакала! Еще бы не плакать! Оказаться в таком положении!» — отметил Никоненко.

Он также признался, что не очень верит покаянию Киркорова, который решил передать выручку от новогоднего гонорара в помощь пострадавшим от обстрела Белгорода. Актер заверил, что хочет забыть оскандалившихся звезд на всю оставшуюся жизнь, так как любое воспоминание об этих знаменитостях пробуждает в нем негативные эмоции.

Скандальная вечеринка Насти Ивлеевой прошла 20 декабря 2023 года. Среди гостей были такие звезды, как Ксения Собчак, Лолита Милявская, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Джиган и Оксана Самойлова, Дима Билан. Сама блогерша и другие артисты извинились за участие в откровенной вечеринке.

Ранее Киркоров выложил новый трек после скандала с вечеринкой.

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