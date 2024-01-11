Паулс вспомнил о конфликтах с Пугачевой

Композитор Раймонд Паулс заявил в беседе с aif.ru, что певица Алла Пугачева обладает огромным талантом и тяжелым нравом.

Паулс признался, что иногда конфликтовал с Пугачевой из-за творческих разногласий. После одной из таких ссор артистка не пригласила его на свои концерты в Риге. В ответ музыкант не захотел покупать билеты и идти на мероприятие, куда его не приглашали. Однако несмотря на конфликты в отношениях, композитор признался, что не держит обиду на певицу.

Паулс заявил, что прощал Пугачеве все, когда выходил на сцену. К тому же, со слов композитора, артистка «осознавала свою вину», «общалась по-хорошему и подлизывалась» после ссор.

«Я научился принимать Аллу такой, какая она есть. Ну что тут сделаешь? Я к ней хорошо отношусь», — отметил музыкант.

В январе Паулс также признался, что Пугачевой изначально не понравилась песня «Миллион алых роз».

По словам Паулса, Пугачева ругала его за композицию, которая впоследствии стала хитом. Как отметил композитор, она критиковала его за «примитивную музыку» и просила добавить ее «собственные изменения». Композитор уточнил, что доверял «чутью» артистки и вносил требуемые правки.

Ранее Анфиса Чехова вспомнила конфликт с Нагиевым.