Ивлеева не знала, что наряды ее гостей «оскорбляли человеческое достоинство»

Российский блогер Анастасия Ивлеева не признала вину за организацию «голой» вечеринки в московском клубе «Мутабор». Об этом говорится в постановлении Лефортовского суда от 29 декабря, имеющемся в распоряжении «Газеты.Ru». Согласно документу, Ивлеевой не было известно, что внешний вид гостей «оскорблял человеческое достоинство».

«В судебное заседание индивидуальный предприниматель Ивлеева А.В. явилась, вину не признала... Информация о дресс-коде была указана в текстовом сообщении, которое отправлялось гостям, в указанном сообщении присутствовала ссылка на фотоизображение людей в образах, которые предлагались, как образец одежды для гостей, но не являлось призывом. Вышеуказанное мероприятие представляло собой презентацию фотографий, сделанных в 2022 году журналом «ПлейБой»… Защитник-адвокат Елисеев О. в судебном заседании доводы и объяснения Ивлеевой А.В. поддержал, указав на то, что Ивлеевой А.В. не было известно о том, что гости находились на мероприятии в оскорбляющем человеческое достоинство виде», — говорится в документе.

Вечеринка Ивлеевой «Almost naked» прошла 20 декабря в московском клубе «Мутабор». Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. После критики со стороны чиновников Ивлеева и некоторые другие артисты записали видео с извинениями за участие в вечеринке. В их числе были Филипп Киркоров, Дима Билан и Ксения Собчак.

29 декабря 2023 года Лефортовский суд Москвы оштрафовал блогера на 100 тыс. рублей за организацию вечеринки. Ее признали виновной по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ «Организация массового одновременного пребывания и передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка». Согласно решению суда, Ивлеева нарушила общественный порядок тем, что участники ее вечеринки находились в «голом, оскорбляющем человеческое достоинство виде». Кроме того, нарушения заключались в «пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений» и нецензурной брани.

Ранее суд в Москве закрыл на 90 суток клуб «Мутабор», где прошла «голая» вечеринка Анастасии Ивлеевой со звездными гостями.