Актер Назаров о смерти Соломина: уходим все понемножечку, все мы уйдем

Народный артист России Юрий Назаров в беседе с «Газетой.Ru» назвал ушедшего из жизни Юрия Соломина человеком совести, верным стране и культуре. Он отметил, что 88 лет — солидный возраст, от законов природы никуда не деться.

«Я когда узнал о смерти Юрия Мефодьевича, у меня где-то онемело. Грустно, но, понимаете, никуда не денешься, это закон природы. Все мы уйдем. Главное только, чтобы, вот как Юрий Мефодьевич, совесть не терял никогда. У нас сейчас с совестью тяжеловато — сколько наших артистов поразбежало куда-то к чертовой матери. А мы, старенькие, были верны стране, культуре. Я с ним не только снимался, мы и дружили, и семьями встречались. Масса шуток была и веселье. Кроме того, мы с ним сибиряки. Я — Новосибирск, он — Чита. Все, в общем, как по предсказанию Михаила Васильевича Ломоносова, что российское могущество Сибирью будет прирастать. Указания его мы исполняли все вместе», — рассказал Назаров.

Он отметил, что Соломин до последнего держался — хотя «то не так, другое не так».

«88 лет — это же не шутки. Надо держаться. Мне 87-й лупит уже, супротив него я еще молодой пацан-несмышленыш. Низкий поклон, соболезнования родным», — сказал Назаров.

Народный артист СССР Юрий Соломин умер 11 января в возрасте 88 лет. Внучка артиста Александра Соломина сообщила, что он ушел из жизни ночью во сне в своей квартире в Спиридоньевском переулке. Накануне его выписали домой из больницы.

Соломин попал в больницу больше двух месяцев назад — 6 ноября 2023 года. В пресс-службе Малого театра госпитализацию объяснили инсультом в легкой форме, который перенес артист.

14 ноября Telegram-канал Mash сообщал, что у Соломина развилась двусторонняя пневмония.

Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите. С 1961 года преподавал актерское мастерство в высшем театральном училище имени Щепкина. Сыграл почти в 60 фильмах и сериалах. В 1988 году удостоился звания народного артиста СССР.

Ранее сообщалось, что 82-летняя звезда «Тани» попала в больницу.