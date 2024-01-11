Внучка Юрия Соломина о его смерти: «Дедушка ушел тихо во сне»

Народный артист СССР, режиссер Юрий Соломин ушел из жизни ночью во сне в своей квартире в Спиридоньевском переулке в Москве. Об этом ИА Регнум рассказала внучка артиста Александра Соломина.

По ее словам, режиссера выписали из больницы 10 января. Там он находился после перенесенного инсульта.

«Дедушка ушел тихо во сне сегодня. Он находился у себя дома. Только вчера его выписали из больницы», — рассказала Александра.

11 января РИА Новости со ссылкой на сообщение Малого театра, художественным руководителем которого был артист, сообщили об уходе Соломина, ему было 88 лет. Telegram-канал Mash со ссылкой на свои источники позже сообщил, что режиссер по предварительным оценкам скончался от почечной недостаточности. По данным СМИ, почечная недостаточность развилась из-за недавно перенесенного инсульта с поражениями височной области и кровоизлиянием в мозг.

В начале ноября Юрий Соломин попал в больницу. В пресс-службе Малого театра госпитализацию объяснили инсультом в легкой форме, который перенес артист. 14 ноября Telegram-канал Mash сообщал, что у Соломина развилась двухсторонняя пневмония.

Ранее сообщалось, что 82-летняя звезда «Тани» попала в больницу.