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Пугачева ругала Паулса за песню «Миллион алых роз»

Композитор Паулс заявил, что Пугачевой не нравилась песня «Миллион алых роз»

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maxgalkinru/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Композитор Раймонд Паулс признался в беседе с aif.ru, что певица Алле Пугачевой изначально не понравилась песня «Миллион алых роз».

По словам Паулса, Пугачева ругала его за композицию, которая впоследствии стала хитом. Как отметил музыкант, звезда спрашивала у него, что он ей «подсунул». Она критиковала его за «примитивную музыку» и просила добавить ее «собственные изменения». Композитор уточнил, что доверял «чутью» артистки и вносил требуемые правки.

Паулс добавил, певица очень удивилась, когда песня «Миллион алых роз» стала успешна не только в России, но и за рубежом. Наибольшую любовь она получила в Японии, заявил Паулс.

«Там творилось что-то невообразимое, настолько они любили эту песню. Алла не понимала, что такого в этой песне», — поделился композитор.

В декабре продюсер Сергей Лавров заявил, что у Пугачевой непростой характер. По его словам, артистка могла ставить ультиматумы, чтобы какого-нибудь артиста убрали с проекта. Как заявил продюсер, певица чувствовала конкуренцию с артисткой Валерией на шоу «Фабрика звезд».

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