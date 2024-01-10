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Анатолий Белый* о Хабенском: «Там внутренняя драма»

Актер Белый: Хабенскому могли приказать уволить Назарова из МХТ имени Чехова

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Алексей Майшев/РИА Новости

Актер Анатолий Белый (признан в РФ иностранным агентом) заявил в программе «И грянул Грэм», что художественному руководителю МХТ им. Чехова Константину Хабенскому могли приказать уволить неугодных артистов, включая Дмитрия Назарова и его жену Ольгу Васильеву.

«Думаю, это осознанный шаг, чтобы остаться на посту. Костя поставлен в невыносимые рамки, когда ему говорят, что делать, а он не может этого не сделать. На него можно спустить всех собак, но я не буду, потому что там внутренняя драма», — рассказал артист.

Белый отметил, что всегда с большим уважением относился к Хабенскому и оно сохранилось до сих пор. По его мнению, «порядочный человек», который создал благотворительный фонд и помогал остальным, не мог «в одночасье превратиться в подлеца».

В январе 2023 года Дмитрия Назарова и его супругу Ольгу Васильеву уволили из МХТ Чехова. Согласно сообщениям СМИ, причиной стали антироссийские высказывания актера и критика спецоперации на Украине.

В марте Назаров прокомментировал решение худрука Константина Хабенского уволить его из театра. По словам артиста, такое решение Хабенскому далось тяжело. Актер рассказал, что изначально руководство планировало отстранить его от участия в спектаклях на время.

Ранее продюсер «Бригады» назвал «недоразумением» отказ суда рассматривать иск к Ивлеевой.

*  признан в РФ иностранным агентом
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