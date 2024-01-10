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Экс-супруга актера Кристиана Оливера высказалась после авиакатастрофы

Экс-супруга актера Оливера Клепсер вышла на связь с поклонниками мужа после авиакатастрофы

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Global Look Press

Экс-супруга актера Кристиана Оливера Джессика Клепсер вышла на связь с поклонниками бывшего мужа после авиакатастрофы, в которой потеряла двоих дочерей от артиста. Обращение к фанатам она опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Я получаю невероятное количество поддержки. От самых близких, от приятелей, от дальних знакомцев и полных незнакомцев. Я вижу все сообщения, слова, и они дают мне столько сил», — написала она.

По словам Клепсер, она чувствует присутствие и любовь и бывшего мужа, и дочерей Мадиты и Анник.

«Они со мной в каждом шаге, они наблюдают за нами», — пишет женщина.

Актера Кристиана Клепсера и двоих его дочерей не стало в авиакатастрофе на Карибах. Там они проводили новогодние праздники. Трагедия произошла на обратном пути в США: самолет рухнул в воду практически сразу после взлета.

Оливеру был 51 год, его дочерям — 10 и 12 лет.

Оливер родился в Германии, но почти всю жизнь прожил в США, он известен ролями в фильмах «Хороший немец» (The Good German), «Спиди-гонщик» и «Валькирия». Кроме этого, он недавно принял участие в съемках последней части франшизы «Индиана Джонс». Наиболее известен по роли детектива-инспектора Яна Рихтера в 7—8 сезонах немецкого телесериала «Спецотряд «Кобра 11».

Ранее Мария Погребняк предложила вариант наказания для блогера, бросившего сына в сугроб.

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