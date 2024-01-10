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В Госдуме призвали не наказывать Шнурова за старое селфи в одном носке

Депутат Драпеко призвала простить Шнурова за старое селфи в одном носке

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Максим Блинов/РИА Новости

Заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, актриса Елена Драпеко призвала не наказывать музыканта Сергея Шнурова за старое селфи в одном носке. Об этом она побеседовала с изданием «Подъем».

Селфи Шнурова в одном носке на гениталиях, которое он опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) в 2016 году, в соцсетях вспомнили после того, как солист рок-группы «Щенки» Максим Тесли (настоящая фамилия Моисеев) был арестован на 10 суток за выступление в Петербурге в аналогичном образе.

«Если бы [Тесли] вышел одетый, может, никто бы не обратил внимание на его исполнение. А теперь все издания повторяют его фамилию. Я считаю, что самое лучшее — назначить ему наказание за оскорбление общественной нравственности, а еще лучше отправить его воевать, в армию на перевоспитание», — полагает Драпеко.

Старые посты, по мнению Драпеко, артистам можно простить.

«Я считаю, что со Шнуровым не надо так. Тем более, что у него действительно есть очень талантливые вещи, хорошие. Абсолютно разные [ситуации]. Была другая страна и другие отношения, сейчас все поменялось. Все, кто поменяются со страной, — с нами, а поминать старое не будем», — рассуждает она.

В декабре рэпера Vacio арестовали сначала на 15 суток, а потом еще на 10 суток после появления в одном носке на «голой» вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой. Кроме того, музыканту, как и солисту «Щенков», вручили повестку в армию.

Ранее сооснователя группы «Пасош» Петара Мартича выгнали из России.

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