«90% провальных фильмов»: кинокритик оценил успех российской киноиндустрии в 2023 году

Большинство российских фильмов, которые выходили в прокат в 2023 году, провалились. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал кинокритик Давид Шнейдеров.

«Что касается российской киноиндустрии, то она, как и прежде, состоит из пары-тройки блокбастеров и порядка 90% провальных в прокате, никому ненужных кинопроизведений. Из 192 фильмов, вышедших в прокат за 2023 год, окупился 21 фильм. Все остальные фильмы пошли в помойку», — высказался эксперт.

По его мнению, большинство из снятых отечественных картин были неинтересны зрителям. На это указывает то, что фильмы не собрали денег в прокате, пояснил Шнейдеров.

«Хотя все ждут «Мастера и Маргариту». Может быть, этот фильм поколеблет тенденцию исключительно развлекательного кинематографа. А так сказки, комедии и так далее», — заключил кинокритик.

Гендиректор объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула Кино» Алексей Васясин до этого сказал, что фильмы «Вызов» и «Чебурашка» стали главными российскими кинокартинами в уходящем году. Причем «Вызов» собрал в прокате меньше, чем мог, отметил он.

Ранее сообщалось, что «Холоп-2» обогнал «Бременских музыкантов» в российском прокате.