Солист «Щенков» получил 10 суток ареста

Солист группы «Щенки» Максим Тесли (настоящее имя Максим Моисеев) получил 10 суток административного ареста за концерт в носке. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Наказание рок-музыканту назначил Калининский районный суд Санкт-Петербурга.

37-летнего Максима Тесли, повторившего скандальный образ рэпера Vacio с «голой» вечеринки Насти Ивлеевой, задержали в аэропорту Пулково накануне. По данным СМИ, он собирался улететь в Казахстан.

Во время рождественского концерта музыкант вышел на сцену в одном носке на гениталиях. В ходе концерта носок упал, обнажив половой орган артиста. После этого общественник Виталий Бородин обвинил его в пропаганде ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ), а глава «Лиги безопасного интернета» Мизулина заявила, что Тесли выступает в таком виде «несколько лет».

9 января в суде Тесли назвал свой перфоманс неуместным.

Ранее в клубе MOD заявили, что не согласовывали раздевание солиста группы «Щенки».