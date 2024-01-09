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Названа новая дата концерта SHAMAN в Новосибирске после отмены

В Новосибирске пройдет отмененный ранее концерт SHAMAN

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В Новосибирске назвали новую дату концертов исполнителя SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) «Я русский». Об этом сообщает НГС.

Первый концерт пройдет в Дворце культуры железнодорожников 29 января, билеты на него раскуплены, как и на концерт в Доме ученых СО РАН, запланированный на 30 января.

Билеты, купленные на 14 и 15 декабря, должны быть действительными на эти шоу.

Кроме того, SHAMAN даст концерт «Я русский. На бис» в «Локомотив-Арене» 25 февраля, билеты на него стоят от 2100 рублей.

Ярослав Дронов сообщил об отмене концертов 14 и 15 декабря из-за «технических причин» накануне выступлений.

Перед этим Дронов выступил в Совете Федерации России в честь 30-летия создания верхней палаты парламента.

Отмечается, что исполнитель поздравил членов Совета Федерации с юбилеем, а также исполнил свои главные композиции: «Мы», «Встанем» и «Моя Россия». При этом в ходе исполнения песни «Встанем» все собравшиеся поднялись со своих мест и слушали исполнителя стоя.

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