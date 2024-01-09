Выступавшего в одном носке солиста «Щенков» доставили в суд

В Калининский районный суд Санкт-Петербурга доставили выступавшего ранее в одном носке солиста группы «Щенки» Максима Тесли (настоящая фамилия Моисеев). Об этом сообщила в Telegram-канале объединенная пресс-служба судов Петербурга.

«У нас он одет, чему мы очень рады», — пошутили в пресс-службе, назвав 37-летнего рок-музыканта «героем с носком».

9 января в суде начнется рассмотрение административного правонарушения, которое Моисееву вменяют. В его недавнем выступлении усмотрели мелкое хулиганство.

Солиста группы «Щенки» Максима Тесли, повторившего скандальный образ рэпера Vacio с «голой вечеринки» Анастасии Ивлеевой, задержали в аэропорту Петербурга накануне. По данным СМИ, он планировал уехать в Казахстан.

Во время рождественского концерта музыкант вышел на сцену в одном носке на гениталиях, а затем полностью обнажился. После этого общественник Виталий Бородин обвинил его в пропаганде ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ), а глава «Лиги безопасного интернета» Мизулина заявила, что Тесли выступает в таком виде «несколько лет».

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