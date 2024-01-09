Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Выступавшего в одном носке солиста «Щенков» доставили в суд

Рок-музыканта Максима Тесли доставили в суд в Петербурге

В Калининский районный суд Санкт-Петербурга доставили выступавшего ранее в одном носке солиста группы «Щенки» Максима Тесли (настоящая фамилия Моисеев). Об этом сообщила в Telegram-канале объединенная пресс-служба судов Петербурга.

«У нас он одет, чему мы очень рады», — пошутили в пресс-службе, назвав 37-летнего рок-музыканта «героем с носком».

9 января в суде начнется рассмотрение административного правонарушения, которое Моисееву вменяют. В его недавнем выступлении усмотрели мелкое хулиганство.

Солиста группы «Щенки» Максима Тесли, повторившего скандальный образ рэпера Vacio с «голой вечеринки» Анастасии Ивлеевой, задержали в аэропорту Петербурга накануне. По данным СМИ, он планировал уехать в Казахстан.

Во время рождественского концерта музыкант вышел на сцену в одном носке на гениталиях, а затем полностью обнажился. После этого общественник Виталий Бородин обвинил его в пропаганде ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ), а глава «Лиги безопасного интернета» Мизулина заявила, что Тесли выступает в таком виде «несколько лет».

Ранее Агата Муцениеце снова подала иск к Павлу Прилучному.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами