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На онлайн-площадках появился трехчасовой «Наполеон» Ридли Скотта

Цифровой релиз фильма «Наполеон» с Хоакином Фениксом состоялся 9 января

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Apple TV+

Фильм «Наполеон» стал доступен для покупки в онлайн-кинотеатре Prime Video 9 января. Об этом сообщает портал DTF.

При этом неизвестно, когда трехчасовая картина с Хоакином Фениксом в главной роли появится в подписке Apple TV+.

Мировая премьера исторического фильма Ридли Скотта состоялась 22 ноября. «Наполеон» рассказывает о власти во Франции Наполеона Бонапарта и его романе с Жозефиной Богарне, которую сыграла актриса Ванесса Кирби.

20 ноября Ридли Скотт пошутил, что французам трудно угодить. Так он отреагировал на вопрос журналиста, который заметил, что многие французские критики написали негативные рецензии о его новом фильме.

«Французы даже сами себе не нравятся. Зрителям, которым я показывал фильм в Париже, все понравилось», — высказался Скотт.

23 декабря сын экс-президента Франции Луи Саркози назвал катастрофой работу Скотта. Саркози-младший отметил, что режиссеру не удалось в фильме передать «ни человека, ни эпоху». Он посчитал картину с Хоакином Фениксом в главной роли провалом.

Ранее сообщалось, что сериал об эскорте стал одним из самых популярных среди россиян в Новый год.

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