Волочкова снялась без белья в стиле Бритни Спирс

Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) полуобнаженный снимок, на котором прикрыла свою грудь смайликами в виде ящериц.

«Мальдивские ящерицы со мной! Слава богу фигура позволяет. Как же здесь красиво. Набираюсь сил перед следующим шоу. Всегда в грандиозных проектах — это такое счастье», — похвасталась Волочкова (орфография и пунктуация сохранены. – «Газета.Ru»).

Таким образом балерина, предположительно, сделала отсылку к скандальным снимкам американской звезды Бритни Спирс, которая в прошлом году шокировала фанатов серией откровенных снимков. На одном из них певица предстала вовсе без одежды и нижнего белья, прикрыв интимные места смайликом в виде цветочка.

В начале января Волочкова поделилась фотографиями своего фирменного шпагата. На одном из снимков в Instagram звезда позирует в бикини на надувном матрасе в виде павлина. 47-летняя танцовщица также похвасталась своим телом, отметив, что это плоды труда с 9 лет. В этом возрасте Волочкова поступила в балетное училище.

Ранее Екатерина Кузнецова призналась, что боялась Назарова на съемках «Кухни».