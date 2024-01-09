В клубе открестились от голого перфоманса задержанного солиста «Щенков»

Выход на сцену с носком на члене и последующее раздевание перед зрителями солиста группы «Щенки» Максима Тесли стало неожиданностью для организаторов концерта. Об этом «Газете.Ru» заявили в петербургском клубе MOD, где «Щенки» играли в воскресенье, 7 января.

«Клуб не имеет к этому никакого отношения, для всех это было неожиданностью. Ну и, конечно же, [клуб] не поощряет такое поведение», — заявил арт-директор MOD.

Солист группы «Щенки» Максим Тесли (настоящее имя Максим Моисеев) был задержан в аэропорту Пулково, откуда собирался вылетать в Екатеринбург. По данным Telgram-канала «Mash на Мойке», сейчас артист находится в изоляторе временного содержания.

После появления в обнаженном виде на сцене петербургского клуба, на Тесли пожаловались глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и известный по доносам на звезд общественный деятель Виталий Бородин. Последний также попросил проверить артиста на предмет ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ)-пропаганды.

По данным СМИ, на музыканта составили протокол о мелком хулиганстве, по которому ему грозит до 15 суток ареста. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого рэпер Vacio стал одним из самых известных участников скандальной «голой» вечеринки в Москве, придя на мероприятие с носком на члене. Артист получил повестку в военкомат и был уже дважды арестован.

Ранее Мизулина раскрыла подробности выступления вокалиста группы «Щенки».