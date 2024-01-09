Агата Муцениеце рассказала, что отвела детей от Прилучного к психологу

Актриса Агата Муцениеце заявила, что ее дети от Павла Прилучного ходят на психотерапию. Об этом пишет «Телепрограмма».

«И у меня были в жизни сложные ситуации, когда я думала, что без помощи специалиста не справлюсь. Мои дети сейчас, кстати, тоже ходят на психологические сессии», — уточнила Муцениеце.

Звездная пара Агата Муцениеце и Павел Прилучный расторгли брак 15 июня 2020 года в мировом участке Головинского суда. На тот момент у них не было никаких претензий друг к другу, но затем супруги начали выяснять отношения в суде. 15 декабря сообщалось, что Муцениеце отказалась от иска к Прилучному. Она планировала взыскивать алименты с актера на содержание двоих детей: 10-летнего Тимофея и 7-летней Мии.

Муцениеце родилась в столице Латвии Риге, училась там в университете, однако после поступила во ВГИК и стала развивать актерскую карьеру в России. У актрисы нет российского гражданства. У нее оформлен ВНЖ. Она объясняла, что из-за законов Латвии не может получить двойное гражданство.

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