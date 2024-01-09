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Брат Маколея Калкина получил «Золотой глобус» за сериал «Наследники»

Актер Киран Калкин получил «Золотой глобус» за роль в сериале «Наследники»

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Rich Polk/Golden Globes/Reuters

Брат Маколея Калкина, актер Киран Калкин получил премию «Золотой глобус» в номинации «Лучший актер в драматическом сериале» за роль в сериале «Наследники», сообщает CBS.

Еще два актера удостоились престижной награды за роль в этом проекте: награда «Лучший актер второго плана в мини-сериале» досталась Мэттью Макфэдиену, а «Лучшую актрису в драматическом сериале» заслужила другая звезда «Наследников» Сара Снук.

«Золотой глобус» вручается ежегодно в начале года за достижения в кино и сериалах. Церемония проходит в Лос-Анджелесе. Также каждый год принято выбирать нового ведущего для мероприятия.

Британский комик Рики Джервэйс завоевал «Золотой глобус» в номинации комедийного жанра (стендап), однако сам лично не пришел на церемонию награждения. Он выиграл первую в истории церемонию награду за лучшую роль в стендапе на телевидении, до этого у «Золотого глобуса» не было такой номинации. Японский режиссер Хаяо Миядзаки впервые получил премию «Золотой глобус» за свой новый фильм «Мальчик и птица».

Ранее Билли Айлиш пришла на премию в образе школьницы.

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