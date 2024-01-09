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Солиста группы «Щенки» задержали в аэропорту Петербурга

Mash: солиста «Щенков» Тесли задержали в аэропорту при попытке покинуть РФ

Солиста группы «Щенки» Максима Тесли (настоящее имя Максим Моисеев) задержали в петербургском аэропорту Пулково, мужчина намеревался улетать за рубеж. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Отмечается, что из Санкт-Петербурга певец собирался улететь в Екатеринбург, а оттуда — в Казахстан. По данным канала, сейчас Тесли находится в изоляторе временного содержания.

Некоторое время назад стало известно, что певца проверят на гей-пропаганду за носок на гениталиях. По данным Telegram-канала Mash, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился к генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой проверить Тесли на ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ)-пропаганду и привлечь его к уголовной ответственности.

Инцидент с вокалистом произошел на концерте группы в Санкт-Петербурге. Часть выступления Тесли находился на сцене в одном носке на гениталиях, а затем и вовсе снял его.

Ранее сообщалось, что пришедшему в одном носке на вечеринку Ивлеевой рэперу Vacio вручили повестку в военкомат.

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