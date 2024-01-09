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Экс-солистка «Ленинграда» прокомментировала скандал с вокалистом группы «Щенки»

Экс-солистка «Ленинграда» Вокс: перформанс с одним носком допустим в контексте

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@alisavox/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Бывшая вокалистка коллектива «Ленинград» Алиса Вокс (настоящее имя — Алиса Свитавская) заявила, что перформанс с одним носком на гениталиях практикуется в поп-культуре, однако его нужно использовать с оглядкой на контекст времени. Слова исполнительницы передает 78.ru.

«Когда это какая-то совершенно беззаботная история, когда нет крупных конфликтов мировых, когда не происходит трагедий, твоего народа, общемировых проблем, беззаботное, светлое, классное и беспроблемное время, наверное, кардинально ничего страшного в этом нет», — считает певица.

Тем самым Вокс прокомментировала скандал в вокалистом группы «Щенки» Максимом Тесли, который вышел на сцену в Петербурге в одном носке на гениталиях. Она призналась, что лично знакома с исполнителем.

Недавно глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина в Telegram-канале назвала вокалиста группы «Щенки» Максима Тесли подражателем рэпера Vacio.

Накануне стало известно, что Тесли проверят на гей-пропаганду за носок на гениталиях. По данным Telegram-канала Mash, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился к генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой проверить Тесли на ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ)-пропаганду и привлечь его к уголовной ответственности.

Ранее сообщалось, что рэпер Vacio получил повестку и выразил готовность поехать на СВО.

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