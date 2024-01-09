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Еще одного артиста проверят на гей-пропаганду за носок на гениталиях

Выступление группы «Щенки» проверят после выхода солиста на сцену в одном носке

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maxim_tesli/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Солист группы «Щенки» Максим Тесли стал участником нового скандала, связанного с появлением на публике в одном носке на гениталиях. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Это произошло после инцидента с рэпером Vacio, который стал одним из самых известных участников скандальной «голой» вечеринки в Москве, признанной пропагандой ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ).

Как сообщает Mash, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился к генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой проверить Тесли на ЛГБТ-пропаганду и привлечь его к уголовной ответственности.

Инцидент произошел на концерте группы в Санкт-Петербурге, где Тесли находился на сцене в одном носке, закрепленном между ног, а затем и вовсе снял его. Видео с мероприятия было опубликовано в социальных сетях.

После скандальной вечеринки рэпер Vacio (настоящее имя — Николай Васильев) получил повестку в военкомат и был уже дважды арестован.

Также сообщалось, что клуб «Мутабор» может быть временно закрыт из-за нарушения санитарно-эпидемиологических норм во время вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой.

Ранее Роскомнадзор впервые привлек к ответственности мессенджер WhatsApp за отказ удалять запрещенную информацию.

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