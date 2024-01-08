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Исполнителю хита «Ты пчела, я пчеловод» грозит арест

Mash: солиста группы RASA Виктора Поплеева задержали в Москве

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vikto_rpopleev/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Вокалист дуэта RASA Виктор Поплеев был задержан сотрудниками ГИБДД в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Согласно информации издания, исполнитель хита «Ты пчела, я пчеловод» ехал в Зеленограде, после чего был остановлен ДПС. Поплеев начал хамить сотруднику и заявил, что опаздывает на выступление.

После этого правоохранители выписали певцу штраф с требованием снять тонировку с окон. В случае невыполнения требования музыканту грозит арест на 15 суток.

Российский дуэт RASA был основан в 2018 году. Участниками стали супруги Виктор Поплеев и Дарья Шейко. Первой популярной композицией группы стала «Под фонарем». Спустя три месяца после выхода клипа на песню «Пчеловод» у RASA было 90 миллионов просмотров на YouTube.

Поплеев родился и вырос в городе Ачинске Красноярского края. После школы поступил в технический колледж и отслужил в армии. Дарья Шейко родилась на Украине. Певица окончила университет таможенного дела и финансов. После того, как выиграла конкурс красоты в вузе, некоторое время работала моделью.

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