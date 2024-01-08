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Мизулина о блогере, бросившем младенца в сугроб: «Ради хайпа готов на все»

Екатерина Мизулина осудила блогера Косенко за видео с ребенком в сугробе

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sergey_kosenko/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина отреагировала на скандал вокруг блогера Сергея Косенко. Свое мнение она высказала в Telegram-канале.

Мизулина отметила, что ее, наряду с другими пользователями соцсетей, возмутил видеоролик, на котором блогер бросает двухмесячного ребенка в сугроб. Она заявила, что после данных кадров встает вопрос о безопасности и здоровье малыша.

«Тот, кто это придумал, не осознал, что оно бьет по общечеловеческим ценностям и разрушает идеалы трепетного отношения к ребенку со времен рождения младенца Иисуса, которое мы видим на полотнах великих мастеров прошлого и по сей день на рождественских композициях. В последнее время создатели контента ради хайпа готовы на все, не задумываясь об ответственности перед аудиторией», — написала глава «Лиги безопасного интернета» в соцсетях.

По словам Мизулиной, в погоне за хайпом блогеры могут зайти слишком далеко.

Российский блогер Сергей Косенко подвергся критике со стороны пользователей социальных сетей из-за видеоролика с участием своего двухмесячного сына. На записи Косенко сначала раскачивает своего наследника, после чего на камеру бросает младенца в высокий сугроб. При этом полет ребенка запечатлен в замедленной съемке.

Ранее Филипп Киркоров сообщил, что намерен пожертвовать средства жителям Белгорода.

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