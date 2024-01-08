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Звезда «Эйфории» заменит Эндрю Гарфилда в новом проекте Гильермо дель Торо

Актер Джейкоб Элорди сыграет Франкенштейна в адаптации Гильермо дель Торо

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Keystone Press Agency/Global Look Press

Актер Джейкоб Элорди присоединился к актерскому составу нового проекта режиссера Гильермо дель Торо. Об этом сообщает Deadline.

Гильермо дель Торо займется адаптацией истории «Франкенштейн». Звезда «Эйфории» сыграет в проекте главную роль, заменив Эндрю Гарфилда, ушедшего из-за забастовки.

Также к новому «Франкенштейну» присоединятся Кристоф Вальц, Феликс Каммерер, Ларс Миккельсен, Дэвид Брэдли и Кристиан Конвери.

Роман Мэри Шелли «Франкенштейн» рассказывает о Викторе Франкенштейне — блестящем, но эгоистичном ученом, который оживляет существо в ходе чудовищного эксперимента. Создание монстра приводит к трагическим последствиям для его создателя.

Дель Торо некоторое время разрабатывал проект «Франкенштейн» и давно хотел снять фильм, основанный на культовой истории. Неизвестно, будет ли его версия исторической картиной или действие будет происходить в наше время.

Дель Торо пишет сценарий, режиссирует и продюсирует вместе с Дж. Майлзом Дейлом («Кабинет редкостей Гильермо дель Торо»).

Ранее Тейлор Свифт не оценила шутку ведущего «Золотого глобуса» о ее новом романе.

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